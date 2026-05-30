Гигантский поток грязи может стереть города США за полчаса

Три города в американском штате Вашингтон могут оказаться под ударом мощного селевого потока, который способен сойти с вулкана Рейнир. Об угрозе сообщает Daily Mail со ссылкой на ученых, изучающих активность района.
По оценкам специалистов, причиной катастрофы могут стать оползни, продолжительные осадки, таяние ледников или даже слабые подземные толчки. Любой из этих факторов способен нарушить устойчивость склонов вулкана и спровоцировать движение огромной массы грязи, камней и обломков пород.
Как пишет издание, в потенциально опасной зоне находятся более 60 тысяч человек. В случае обрушения пород на западной стороне Рейнира поток может достичь городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап примерно за 30 минут.
Наиболее уязвимым специалисты считают Ортинг. Эксперты связывают это с ограниченным количеством путей эвакуации и увеличением численности населения.
В публикации отмечается, что к моменту подхода к населенным пунктам высота грязевого потока может достигнуть сотен метров. Ученые предупреждают, что сель будет двигаться с огромной разрушительной силой.
На фоне этих рисков в регионе продолжаются исследования, связанные с совершенствованием систем раннего оповещения. Специалисты рассчитывают повысить скорость передачи сигналов тревоги и сократить время эвакуации жителей в случае чрезвычайной ситуации.
Вулкан Рейнир — один из самых известных и потенциально опасных вулканов на северо-западе США. По данным исследователей, значительные ледниковые массы на его склонах увеличивают вероятность образования разрушительных селевых потоков при обрушении пород или вулканической активности.
Читайте также: Космонавт рассказал о сложности с полетом на Марс.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.