Адвокат Шалаев: 30 мая истёк срок правовой охраны товарного знака Telegram

30 мая истекает срок охраны одного из двух товарных знаков Telegram в РФ. Как сообщил ТАСС адвокат Владимир Шалаев, у компании есть возможность его продлить.
Как уточняется, речь о словесном товарном знаке Telegram, заявку на который подали 30 мая 2016 года. Права на знак принадлежат дубайской компании Telegram FZ-LLC.
По словам Шалаева, закон позволяет продлить права на словесный товарный знак в России еще на 10 лет.
«При этом правообладателю может быть предоставлен дополнительный шестимесячный срок после истечения действия права для подачи соответствующего заявления», — пояснил эксперт.
По словам эксперта, формальное завершение срока правовой охраны не означает, что обозначение автоматически становится доступным для регистрации третьими лицами. Однако факт истечения срока может привлечь к нему внимание потенциальных заявителей.
Тем временем администрация Telegram ранее заблокировала свыше 103 тыс. каналов и групп.