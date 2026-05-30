Адвокат Шалаев: 30 мая истёк срок правовой охраны товарного знака Telegram

Telegram в России может продлить право на словесный товарный знак ещё на 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

30 мая истекает срок охраны одного из двух товарных знаков Telegram в РФ. Как сообщил ТАСС адвокат Владимир Шалаев, у компании есть возможность его продлить.

Как уточняется, речь о словесном товарном знаке Telegram, заявку на который подали 30 мая 2016 года. Права на знак принадлежат дубайской компании Telegram FZ-LLC.

По словам Шалаева, закон позволяет продлить права на словесный товарный знак в России еще на 10 лет.

«При этом правообладателю может быть предоставлен дополнительный шестимесячный срок после истечения действия права для подачи соответствующего заявления», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, формальное завершение срока правовой охраны не означает, что обозначение автоматически становится доступным для регистрации третьими лицами. Однако факт истечения срока может привлечь к нему внимание потенциальных заявителей.

Тем временем администрация Telegram ранее заблокировала свыше 103 тыс. каналов и групп.