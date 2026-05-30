В зоне особого внимания: в Волгограде растет уровень пожароопасности

В ближайшие дни чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров спасатели ожидают в Палласовском, Быковском, Николаевском и Старополтавском районах. Предупреждения главк МЧС публикует ежедневно. И в преддверии календарного лета в регионе прошли масштабные пожарные учения. Андрей Бочаров возглавил учебно-методические сборы с главами всех районов, прошедшие на базе на базе лагеря «Авангард». На текущий момент, по словам губернатора, в регионе достаточно сил и средств, чтобы обеспечить противопожарную безопасность.