В зоне особого внимания: в Волгограде растет уровень пожароопасности

Синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето, которое требует удвоения внимания от жителей региона к правилам пожарной безопасности.

По прогнозам синоптиков в регионе ожидается жаркое и засушливое лето. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров призвал волгоградцев проявить личную ответственность и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. А профильным ведомствам глава региона поставил задачу усилить профилактическую работу и оставаться в полной готовности, сообщает администрация Волгоградской области.

В ближайшие дни чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров спасатели ожидают в Палласовском, Быковском, Николаевском и Старополтавском районах. Предупреждения главк МЧС публикует ежедневно. И в преддверии календарного лета в регионе прошли масштабные пожарные учения. Андрей Бочаров возглавил учебно-методические сборы с главами всех районов, прошедшие на базе на базе лагеря «Авангард». На текущий момент, по словам губернатора, в регионе достаточно сил и средств, чтобы обеспечить противопожарную безопасность.

«Если происходит чрезвычайная ситуация, либо осложнение пожароопасной ситуации, мы готовы оперативно перебросить необходимое количество сил и средств в любую точку Волгоградской области. Это говорит о том, что главы муниципальных образований с такой бедой один на один не остаются», — отметил Андрей Бочаров.

Также в преддверии лета губернатор поручил коллегам усилить контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности.

