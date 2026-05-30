В зоне особого внимания: в Волгограде растет уровень пожароопасности

По прогнозам синоптиков в регионе ожидается жаркое и засушливое лето. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров призвал волгоградцев проявить личную ответственность и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. А профильным ведомствам глава региона поставил задачу усилить профилактическую работу и оставаться в полной готовности, сообщает администрация Волгоградской области.
В ближайшие дни чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров спасатели ожидают в Палласовском, Быковском, Николаевском и Старополтавском районах. Предупреждения главк МЧС публикует ежедневно. И в преддверии календарного лета в регионе прошли масштабные пожарные учения. Андрей Бочаров возглавил учебно-методические сборы с главами всех районов, прошедшие на базе на базе лагеря «Авангард». На текущий момент, по словам губернатора, в регионе достаточно сил и средств, чтобы обеспечить противопожарную безопасность.
«Если происходит чрезвычайная ситуация, либо осложнение пожароопасной ситуации, мы готовы оперативно перебросить необходимое количество сил и средств в любую точку Волгоградской области. Это говорит о том, что главы муниципальных образований с такой бедой один на один не остаются», — отметил Андрей Бочаров.
Также в преддверии лета губернатор поручил коллегам усилить контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности.