Порог нуждаемости для многодетных семей предложили пересмотреть

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Порог нуждаемости, позволяющий получать единое пособие, в случае с многодетными семьями требуется увеличить. Он должен составлять не менее двух прожиточных минимумов на человека, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Сейчас пособие полагается тем семьям, где средний доход на члена семьи в месяц не больше одного прожиточного минимума (ПМ). Допускается превышение этого уровня максимум на 10%.
«Как только многодетные семьи пытаются повысить свои доходы, в том числе при помощи социального контракта, они попадают в ловушку доходов, поскольку превышение лишает их права на получение единого пособия, — сказал эксперт. — Можно подумать о том, чтобы определить порог для получения пособия на уровне двух прожиточных минимумов на человека».
В таком случае, продолжил Рыбальченко, вместе с пособием в размере половины прожиточного минимума среднедушевой доход семьи будет соответствовать «стандарту самообеспечения», который эксперты определяют в размере 2−2,5 ПМ на члена семьи. «Этих средств будет уже достаточно, чтобы семья стала экономически устойчивой», — заключил общественник.