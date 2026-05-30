Порог нуждаемости для многодетных семей предложили пересмотреть

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что он должен составлять не менее двух прожиточных минимумов на человека.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Порог нуждаемости, позволяющий получать единое пособие, в случае с многодетными семьями требуется увеличить. Он должен составлять не менее двух прожиточных минимумов на человека, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сейчас пособие полагается тем семьям, где средний доход на члена семьи в месяц не больше одного прожиточного минимума (ПМ). Допускается превышение этого уровня максимум на 10%.

«Как только многодетные семьи пытаются повысить свои доходы, в том числе при помощи социального контракта, они попадают в ловушку доходов, поскольку превышение лишает их права на получение единого пособия, — сказал эксперт. — Можно подумать о том, чтобы определить порог для получения пособия на уровне двух прожиточных минимумов на человека».

В таком случае, продолжил Рыбальченко, вместе с пособием в размере половины прожиточного минимума среднедушевой доход семьи будет соответствовать «стандарту самообеспечения», который эксперты определяют в размере 2−2,5 ПМ на члена семьи. «Этих средств будет уже достаточно, чтобы семья стала экономически устойчивой», — заключил общественник.