Более тысячи предполагаемых случаев заражения Эболой выявлено в ДРК

Свыше тысячи предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола выявлено в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба.
По его словам, вирусом предположительно заразились 1028 жителей республики. При этом руководитель ведомства заявил о 225 подтвержденных случаях заражения лихорадкой в Конго, передает «Пятый канал».
Ранее власти Канады на 90 дней закрыли въезд для жителей стран, в которых существует «высокий или очень высокий» риск вспышки Эболы. Также с 30 мая канадские граждане и постоянные резиденты при возвращении из таких стран должны будут соблюдать карантин в течение 21 дня.
Недавно в Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в Демократической Республике Конго и Уганде. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и может ли добраться до России, — в материале «ВМ».
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у России есть собственные наработки по созданию вакцины против нового штамма вируса Эбола. Он также заверил, что сейчас в России отсутствует риск распространения этого вируса.