Россияне увидят редкое полнолуние уже 31 мая: еще одно такое будет только в 2028 году

В эти выходные россияне увидят редкое второе полнолуние месяца — так называемую «Голубую Луну». В следующий раз это событие произойдет в декабре 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
«Ситуация, когда в течение одного месяца наблюдается два полнолуния, случается не так часто и не каждый год. Следующая “Голубая Луна” взойдет на небе в декабре 2028 года», — рассказал источник для ТАСС.
Как поясняют астрономы, явление двух полнолуний в одном месяце связано с несовпадением продолжительности календарного и лунного циклов. Поскольку календарный месяц длиннее лунного (30−31 день против 29,53 суток), со временем накапливается «дополнительная» полная Луна.
Свое название «Голубая Луна» получила не из-за оттенка, а от английского идиоматического выражения «Once in a blue moon», означающего «очень редко» или «раз в сто лет».
Как ранее сообщал KP.RU, на обратной стороне Солнца произошли четыре вспышки высшего балла X.