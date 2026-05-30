Россияне увидят редкое полнолуние уже 31 мая: еще одно такое будет только в 2028 году

Россияне смогут в следующий раз увидеть редкую «Голубую Луну» в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные россияне увидят редкое второе полнолуние месяца — так называемую «Голубую Луну». В следующий раз это событие произойдет в декабре 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Ситуация, когда в течение одного месяца наблюдается два полнолуния, случается не так часто и не каждый год. Следующая “Голубая Луна” взойдет на небе в декабре 2028 года», — рассказал источник для ТАСС.

Как поясняют астрономы, явление двух полнолуний в одном месяце связано с несовпадением продолжительности календарного и лунного циклов. Поскольку календарный месяц длиннее лунного (30−31 день против 29,53 суток), со временем накапливается «дополнительная» полная Луна.

Свое название «Голубая Луна» получила не из-за оттенка, а от английского идиоматического выражения «Once in a blue moon», означающего «очень редко» или «раз в сто лет».

Как ранее сообщал KP.RU, на обратной стороне Солнца произошли четыре вспышки высшего балла X.