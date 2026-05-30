Канадец торговал ядом в интернете: из-за него погибли 93 человека

Канадец Кеннет Лоу признал вину по делу о массовой рассылке писем с ядовитыми веществами. Об этом сообщает Reuters.
Мужчина через интернет продавал и отправлял по всему миру наборы с ядом и инструкциями по его использованию. В результате действий Лоу погибли десятки человек. Следствие установило, что канадец отправил более 1,2 тысячи подобных наборов в 41 страну.
Лоу начал сотрудничать со следствием после угрозы экстрадиции в Британию. Он признал, что способствовал смерти 14 жителей Канады в возрасте от 16 до 36 лет и 79 британцев.
Ранее KP.RU сообщал, что в американском штате Нью-Мексико три человека погибли после контакта с неопознанным веществом, еще 23 попали в больницы. Позже у сотрудников экстренных служб, приехавших на вызов, неожиданно начался кашель и рвота.