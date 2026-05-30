30 мая в календаре: Троицкая родительская суббота и международный день картофеля

Какой сегодня праздник.
Троицкая родительская суббота День окрошки Международный день картофеля Всемирный день сока День жёлтых от одуванчиков носов День эрмитажного кота в Санкт-Петербурге Всемирный день борьбы против астмы и аллергии День памяти святой Жанны д’Арк Международный день феминизма Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом Всемирный день морского льва День памяти преподобной Евфросинии Московской День памяти святителя Стефана Константинопольского Католический день памяти святого Фердинанда Кастильского.
Именины.
Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.
Евдокия Свистунья.
В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.
Также в этот день почитали святого Андроника — или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды.
Распространен был, например, такой: крестьянин выходил в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.
События.
1431 год — в Руане сожжена на костре Жанна д’Арк.
1631 год — во Франции вышла газета под названием La Gazette, и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки.
1805 год — основан город Новочеркасск.
1884 год — открылась Екатерининская железная дорога.
1896 год — в Москве произошла Ходынская катастрофа.
1959 год — в Англии состоялось первое испытание судна на воздушной подушке.
1965 год — открыто прямое железнодорожное сообщение Москва-Стокгольм и Москва-Осло.
1971 год — запуск АМС «Маринер-9» к Марсу.
1975 год — создано Европейское космическое агентство.
1982 год — шестнадцатым членом НАТО стала Испания.
1991 год — в Москве основан Театральный центр имени Вс. Мейерхольда.
1994 год — первый выход в эфир телепрограммы Влада Листьева «Час пик» (18+).
1995 год — в России введена в обращение стотысячная купюра.
1999 год — в Минске в подземном переходе в результате давки погибли 54 человека.
2000 год — Аскар Акаев подписал Закон о придании в Кыргызстане русскому языку официального статуса.
2014 год — в США состоялась премьера фильма-фэнтези «Малефисента» (12+).
2020 год — из Космического центра Кеннеди запущен частный пилотируемый космический корабль Dragon 2.
В этот день родились.
Михаил Бакунин (1814 — 1876 г.), русский революционер-анархист.
Герман Хаген (1817 — 1893 г.), немецкий энтомолог.
Карл Фаберже (1846 — 1920 г.), российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства.
Сергей Власьев (1880 — 1955 г.), русский военный, один из первых офицеров-подводников.
Роберт Аболин (1886 — 1938 г.), советский эколог, геоботаник, почвовед, физик-географ.
Говард Хоукс (1896 — 1977 г.), американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
Жермена Тильон (1907 — 2008 г.), французский этнограф.
Лев Ошанин (1912 — 1996 г.), советский поэт, автор многих песен.
Алексей Леонов (1934 — 2019 г.), советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос.
Александр Демьяненко (1937 — 1999 г.), советский актер театра, кино и телевидения, Народный артист РСФСР.
Елена Майорова (1958 — 1997 г.), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
Галина Хомчик (1960 г.), советская и российская исполнительница авторской песни, лауреат фестивалей авторской песни, постоянный член жюри Грушинского фестиваля.
Арина Шарапова (1961 г.), российская телеведущая.
Хелен Шармен (1963 г.), первый космонавт из Великобритании.
Никита Крюков (1985 г.), российский лыжник, олимпийский чемпион (2010), трёхкратный чемпион мира.
Александр Головин (1996 г.), российский футболист.
Народные приметы.
Каков этот день — таково и лето. Если подует северный ветер — к холодному лету. Дятел стучит в хороший ясный день — скоро быть дождю. Если в этот день рождается луна — то лето будет дождливое. Луна, народившаяся дождливой погодой — лето влажное несет, а коли и ветер с севера задует — еще и холода добавятся. Какова Евдокия — таково и лето. На шпилях башен, вершинах груб, мачтах речных судов и прочих заостренных высоких предметах появляется едва уловимое голубое свечение — к грозе. Весна сухая — лето дождливое, осень ранняя. Весна холодная — летом град зачастит. Свиньи болота роют — к дождливому лету готовятся. Периоды цветения яблони, сирени и рябины, как правило, совпадают с хорошим клевом рыбы.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
