30 мая в календаре: Троицкая родительская суббота и международный день картофеля

Каков этот день — таково и лето. Если подует северный ветер — к холодному лету. Дятел стучит в хороший ясный день — скоро быть дождю. Если в этот день рождается луна — то лето будет дождливое. Луна, народившаяся дождливой погодой — лето влажное несет, а коли и ветер с севера задует — еще и холода добавятся. Какова Евдокия — таково и лето. На шпилях башен, вершинах груб, мачтах речных судов и прочих заостренных высоких предметах появляется едва уловимое голубое свечение — к грозе. Весна сухая — лето дождливое, осень ранняя. Весна холодная — летом град зачастит. Свиньи болота роют — к дождливому лету готовятся. Периоды цветения яблони, сирени и рябины, как правило, совпадают с хорошим клевом рыбы.