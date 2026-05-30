Петербургский суд рассмотрит дело создателя «Масяни» Олега Куваева*

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против иноагента Олега Куваева* — создателя мультфильма «Масяня». Как информирует объединенная пресс-служба судов, речь идет о публичных призывах к действиям против безопасности государства, а также о несоблюдении требований, предъявляемых к иностранным агентам.
По информации судов, Куваев* обвиняется по двум статьям УК РФ: пункту «в» части 2 статьи 280.4 и части 2 статьи 330.1.
Уточняется, что ранее автор выпустил серию анимации, в которой проявлялись идеологическая ненависть и вражда к действующей российской власти и чиновникам. Эти материалы, как утверждается, перерастают в ненависть к спецоперации и содержат пропаганду идей в виде речевых призывов, направленных против безопасности РФ.
Минюст РФ внес Куваева* в реестр иноагентов в 2023 году. Мультипликатор выступал против спецоперации на Украине и участвовал в сборе средств для поддержки украинской армии.
