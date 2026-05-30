В Иране пообещали России особые условия прохода через Ормузский пролив

Россия и Китай смогут пользоваться особыми условиями при проходе через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — сказал он в интервью РИА Новости.
Азизи уточнил, что Москва и Пекин на протяжении длительного времени поддерживали Иран и сохраняли сотрудничество с ним даже в сложные периоды. В связи с этим обе страны будут пользоваться повышенным вниманием при организации транзита через акваторию.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия остается категорически против рецидивов вооруженной агрессии против Ирана. По его словам, возобновление боевых действий повлечет колоссальные негативные последствия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада Ормузского пролива снята. В связи с этим ранее заблокированные корабли могут беспрепятственно возвращаться на родину.