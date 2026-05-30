Стрелок Котик спас раненого сослуживца во время атаки дронов ВСУ

Российский военнослужащий Владислав Котик спас раненого сослуживца, попавшего под удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший стрелок ефрейтор Котик действовал в составе штурмовой группы.
«Старший стрелок ефрейтор Владислав Котик, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки. Во время выполнения боевой задачи одна из групп подверглась атаке вражеских БПЛА. Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвёл эвакуацию», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря мужеству и решительным действиям российского военнослужащего жизнь его боевого товарища была спасена.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Денисе Толмачеве. Стрелок-сапёр гвардии прапорщик Толмачев действовал в составе группы подноса материальных средств. Военный выполнял боевую задачу по обеспечению штурмовиков на линии боевого соприкосновения.
Он выявил и ликвидировал из стрелкового оружия шесть противопехотных мин и три FPV-дрона украинских войск, которые пытались сорвать выполнение задачи.
«Благодаря бдительности, решительности и профессионализму гвардии прапорщика Толмачева штурмовые группы продолжили выполнять боевые задачи без потерь в личном составе», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.