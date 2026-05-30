Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелок Котик спас раненого сослуживца во время атаки дронов ВСУ

Российский военнослужащий Владислав Котик спас раненого сослуживца, попавшего под удар беспилотников украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Владислав Котик спас раненого сослуживца, попавшего под удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что старший стрелок ефрейтор Котик действовал в составе штурмовой группы.

«Старший стрелок ефрейтор Владислав Котик, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки. Во время выполнения боевой задачи одна из групп подверглась атаке вражеских БПЛА. Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвёл эвакуацию», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что благодаря мужеству и решительным действиям российского военнослужащего жизнь его боевого товарища была спасена.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Денисе Толмачеве. Стрелок-сапёр гвардии прапорщик Толмачев действовал в составе группы подноса материальных средств. Военный выполнял боевую задачу по обеспечению штурмовиков на линии боевого соприкосновения.

Он выявил и ликвидировал из стрелкового оружия шесть противопехотных мин и три FPV-дрона украинских войск, которые пытались сорвать выполнение задачи.

«Благодаря бдительности, решительности и профессионализму гвардии прапорщика Толмачева штурмовые группы продолжили выполнять боевые задачи без потерь в личном составе», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше