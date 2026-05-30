Митрополит Иларион после задержания в Карловых Варах прибыл в Россию

Полиция в Чехии 25 мая задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что он якобы перевозит наркотики в своем автомобиле. Митрополит категорически отвергал причастность к незаконному хранению запрещенных веществ, называя свое задержание провокацией. Инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. 26 мая стало известно, что митрополит освобожден, обвинения ему не предъявлены. В среду он уехал из Чехии.