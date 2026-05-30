Зеленский: Военные Украины и Румынии на связи после инцидента с дроном

Утром 29 мая в румынском городе Галац, который находится рядом с Одесской областью Украины, беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. В тот же день по итогам заседания Верховного совета обороны страны президент Никушор Дан объявил о закрытии генерального консульства России в Констанце.