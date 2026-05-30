Зеленский: Военные Украины и Румынии на связи после инцидента с дроном

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 мая, сообщил, что украинские и румынские военные поддерживали связь после инцидента с беспилотником, который попал в жилой дом в румынском Галаце.
— С ночи наши военные поддерживали связь, и сейчас мы обсудили дальнейшее взаимодействие на уровне наших команд, — написал украинский лидер в свое Telegram-канале.
По его словам, военнослужащие двух стран будут постоянно поддерживать связь. Зеленский также отметил, что Украина готова поддержать безопасность Румынии, которая уже пять лет помогает защищаться от российских ударов, передает Lenta.ru.
Утром 29 мая в румынском городе Галац, который находится рядом с Одесской областью Украины, беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. В тот же день по итогам заседания Верховного совета обороны страны президент Никушор Дан объявил о закрытии генерального консульства России в Констанце.
Штаб Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса (НАТО) в Европе в пятницу, 29 мая, заявил, что упавший в Румынии беспилотник был «российского происхождения».