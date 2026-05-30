Госдолг США вырос на 406 млрд долларов после начала войны против Ирана

Так, 27 февраля, за день до начала операции «Эпическая ярость», министерство финансов США сообщило о совокупном государственном долге в 38 трлн 769 млрд 805 млн долларов. Субботняя статистика за 28 февраля, когда началась операция, не публиковалась.
Как следует из обнародованной 30 мая статистики американского Минфина, по состоянию на вечер 28 мая государственный долг США составил 39 трлн 176 млрд 301 млн долларов. Прирост за три месяца — с момента перехода американских военных от активных боевых действий к морской блокаде Ирана — превысил 406,5 млрд долларов.
По неофициальным подсчетам портала Iran War Cost Tracker, спустя 90 дней после начала военной операции затраты США на нее достигли отметки более чем в 95 млрд долларов.