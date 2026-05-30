Минобороны Британии заявило о планах отправки истребителей в Румынию

НАТО может усилить воздушное патрулирование в Румынии после инцидента с дронами.

Источник: Комсомольская правда

Британия рассматривает возможность отправки дополнительных истребителей в Румынию после инцидента с дронами в районе города Галац. Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили.

Глава Минобороны Британии отметил, что самолеты Королевских ВВС уже задействованы в Румынии в рамках патрулирования воздушного пространства НАТО.

«Мы будем работать вместе с генсеком НАТО, чтобы помочь усилить это присутствие, если потребуется», — написал Хили в социальной сети X.

Напомним, в городе Галац, расположенном у границы с Одесской областью, дрон врезался в жилой дом. После начался пожар в одной из квартир. В результате происшествия пострадали два человека.

Президент Румынии Никушор Дан уточнил, что военным не удалось сразу перехватить беспилотник над городом из-за риска жертв среди гражданского населения. После обнаружения объекта в воздух были подняты два истребителя F-16.

