Минобороны Британии заявило о планах отправки истребителей в Румынию

Британия рассматривает возможность отправки дополнительных истребителей в Румынию после инцидента с дронами в районе города Галац. Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили.
Глава Минобороны Британии отметил, что самолеты Королевских ВВС уже задействованы в Румынии в рамках патрулирования воздушного пространства НАТО.
«Мы будем работать вместе с генсеком НАТО, чтобы помочь усилить это присутствие, если потребуется», — написал Хили в социальной сети X.
Напомним, в городе Галац, расположенном у границы с Одесской областью, дрон врезался в жилой дом. После начался пожар в одной из квартир. В результате происшествия пострадали два человека.
Президент Румынии Никушор Дан уточнил, что военным не удалось сразу перехватить беспилотник над городом из-за риска жертв среди гражданского населения. После обнаружения объекта в воздух были подняты два истребителя F-16.