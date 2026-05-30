Задержанный в Чехии митрополит Иларион прибыл в РФ

Ранее задержанный в Чехии митрополит Иларион прибыл в Россию. Об этом информирует редакция его канала.
«Митрополит Иларион прибыл в Россию», — гласит сообщение в Telegram-канале.
Напомним, в конце мая митрополит Иларион был задержан в Чехии из-за анонимного сигнала о якобы перевозке наркотических веществ в его машине. Священнослужитель отрицает свою причастность к незаконному хранению веществ и считает произошедшее провокацией.
Сам митрополит накануне признался, что первые часы под стражей были самыми тяжелыми.