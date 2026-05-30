В Хабаровском крае рассылают фейковое письмо от военкомата

В Хабаровском крае организациям начали рассылать поддельный документ якобы от имени военного комиссара региона. В письме бизнес пугают новыми требованиями по воинскому учёту, крупными штрафами и даже возможной остановкой работы предприятий, сообщает Telegram-канал «СтопФейк27».
В фейковом документе говорится о переводе цифровой системы воинского учёта в режим «максимальной операционной готовности». Авторы подделки требуют от кадровых служб срочно обновлять сервисы, несколько раз в день проверять личный кабинет, следить за электронными повестками и мгновенно вносить сведения о сотрудниках в реестр.
Отдельный упор мошенники сделали на запугивание руководителей. В тексте упоминаются штрафы до 400−500 тысяч рублей, «саботаж» и «принудительная приостановка деятельности предприятия». Такие формулировки сразу выдают подделку — официальные письма не пишут языком угроз и эмоционального давления.
В «СтопФейк27» подчёркивают, что документ не соответствует действительности. Военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев подобных распоряжений не подписывал, а новые требования для организаций не вводились. Кроме того, такие уведомления не рассылаются предприятиям в подобном формате.
Жителей и представителей организаций просят не пересылать сомнительные документы дальше и не выполнять требования из непроверенных писем. Информацию о воинском учёте, повестках и обязанностях работодателей нужно уточнять только через официальные источники — военкоматы, органы власти и проверенные каналы опровержения фейков.