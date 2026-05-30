Politico: взрыв New Glenn может замедлить на год реализацию планов Blue Origin

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Взрыв тяжелой ракеты New Glenn может задержать на один год реализацию планов аэрокосмической компании Blue Origin по участию в программе NASA, направленной на освоение Луны. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в американской газете Politico.
В ней подчеркивается, что взрыв на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) «угрожает задержать выполнение грандиозных планов президента США Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну в 2028 году и строительству на ней базы». Ожидалось, что с помощью ракеты New Glenn американской компании Blue Origin на естественный спутник Земли будет доставлен посадочный модуль Blue Moon.
Согласно оценке издания, на ликвидацию ущерба, который был нанесен при взрыве на космодроме, «вероятнее всего, потребуются месяцы». «Пока неясно, как именно взрыв повлияет на ход работ в Blue Origin, но, согласно оценкам одного из бывших сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), повреждения на пусковой площадке могут замедлить вклад компании в лунную миссию на один год», — подчеркивается в публикации.
Тяжелая ракета New Glenn взорвалась в четверг в ходе испытаний силовой установки. Глава Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва пока не установлена. Компания проинформировала на своей странице в соцсети X, что во время тестов произошла нештатная ситуация. Никто из сотрудников Blue Origin во время взрыва не пострадал.