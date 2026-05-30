Захарова: Запад выдал Зеленскому индульгенцию на применение своего оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад предоставил Зеленскому индульгенцию на использование любого вида вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада предоставили Зеленскому индульгенцию на использование любого вида вооружений.

Она прокомментировала инцидент с падением беспилотного летательного аппарата на территории Румынии.

«Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из еэсовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного?», — говорится в публикации Захаровой в Telegram.

Она отметила, что страны Запада каждый день «принимают пачками решения о поставках вооружений, выделении новых средств на продолжение бойни». Захарова напомнила, что западные страны проводят заседания в группах «Рамштайн» и в других форматах. Помимо этого, они создали так называемую коалицию желающих. Дипломат подчеркнула, что Запад полностью вовлечён в милитаризацию Европы.

«Вы же сами заварили эту кашу. Вы делаете все, чтобы поддерживать это кипение на соответствующем температурном режиме, бесконечно подбрасывая в этот огонь не то что дров, а просто вливая туда керосин и бензин», — заявила Захарова.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Румынии, скорее всего, произошёл инцидент с украинским дроном.

По словам Захаровой, целью искусственно нагнетаемой истерии вокруг инцидента с беспилотником на территории Румынии является переключение внимания международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Зеленским детей в Старобельске в Луганской народной республике.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
