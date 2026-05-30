В Сухуме подвели итоги первого конкурса «Абхазия рекомендует»

СУХУМ, 30 мая. /ТАСС/. Итоги первого конкурса «Абхазия рекомендует» подвели в Сухуме и запустили новый этап проекта для профессионалов гостеприимства.
Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей состоялись на арт-платформе «Гума» с участием президента Абхазии Бадры Гунбы, министра туризма Астамура Логуа, а также генерального директора АНО «Команда Абхазии» Георгия Габунии и генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Андрея Бетина. «Конкурс стартовал в ноябре 2025 года и направлен на выявление, поощрение лучших представителей индустрии гостеприимства республики. Проект реализован Министерством туризма Республики Абхазия совместно с АНО “Команда Абхазии”, соорганизатор — АНО “Россия — страна возможностей”, — сообщили в отделе по связям с общественностью конкурса.
Открывая церемонию награждения, Гунба поблагодарил победителей и участников проекта «Абхазия рекомендует», отметив их вклад в формирование современного образа республики, продвижение ее культуры, традиций и гостеприимства. «Благодаря вам, вашим коллегам и друзьям наша страна становится узнаваемой и интересной для миллионов людей, которые посещают Абхазию, а также для тех, кто только планирует приехать и узнать о ней больше. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям Абхазия станет еще более привлекательной страной для тех, кто хочет побывать здесь, отдохнуть, познакомиться с богатством и традициями нашего народа и получить положительные эмоции», — сказал президент.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» подчеркнул преемственность проектов, реализуемых в Абхазии совместно с платформой, и поздравил победителей. «Сначала был конкурс для управленцев “Команда Абхазии”, затем — бизнес-инициативы в “Гостеприимной Абхазии”, а сегодня мы вместе с министерством туризма и “Командой Абхазии” сделали шаг непосредственно к тем мастерам, кто каждый день создает сервис на местах. Это выстроенная по инициативе президента Абхазии система, где каждый этап логично продолжает предыдущий, а все проекты работают на одну цель — развитие Абхазии», — сказал Бетин и поздравил победителей.
Конкурс проходил по девяти номинациям: среди физических лиц — экскурсоводы, повара, виноделы, ремесленники, организаторы мероприятий и другие специалисты; среди организаций — в категориях «питание», «размещение» и «туруслуги». Открытое народное голосование и экспертная оценка определили 31 победителя со всей республики.
Награды победителям проекта вручили министр туризма и гендиректор АНО «Команда Абхазии». Лидеры получили официальные грамоты и фирменные наклейки «Абхазия рекомендует» — знаки отличия, которые станут маркерами качества и доверия для туристов.
Новый старт.
На церемонии награждения также был дан старт новой системе рекомендаций: проект становится постоянно действующим и переходит на летний этап — время, когда поток туристов в Абхазию возрастает, а вместе с ним число живых рекомендаций. Теперь жители и туристы смогут рекомендовать людей, места и услуги в режиме реального времени за несколько минут. Сделать это можно, заполнив короткую форму и написав отзыв в свободной форме на сайте проекта «Абхазия рекомендует».
Интерактивная программа.
Перед началом официальной части на прилегающей территории арт-платформы «Гума» участники проектов «Абхазия рекомендует» и «Гостеприимная Абхазия» провели серию авторских мастер-классов. Сотрудник Госмузея Илона Квициния представила интерактивный «Урок вежливости по Апсуара (этический кодекс)», шеф-повара Шамиль Кылыч и Анзор Кочиев организовали гастро-шоу национальной кухни, мастер Александр Казанов открыл ремесленную мастерскую по созданию абхазских сувениров, а флорист Ольга Прокопова обучила гостей составлению цветочных композиций. Историческую викторину «История старого Сухума» провела победительница конкурса — известный краевед и экскурсовод Арифа Капба.
Церемония завершилась общим памятным фотографированием участников и почетных гостей у интерактивной карты проекта, а также праздничным фуршетом. Музыкальную атмосферу мероприятия создал абхазский коллектив «Анатрио», выступивший в жанре этно-фьюжн.