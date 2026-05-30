В Сухуме подвели итоги первого конкурса «Абхазия рекомендует»

Открывая церемонию награждения, Гунба поблагодарил победителей и участников проекта «Абхазия рекомендует», отметив их вклад в формирование современного образа республики, продвижение ее культуры, традиций и гостеприимства. «Благодаря вам, вашим коллегам и друзьям наша страна становится узнаваемой и интересной для миллионов людей, которые посещают Абхазию, а также для тех, кто только планирует приехать и узнать о ней больше. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям Абхазия станет еще более привлекательной страной для тех, кто хочет побывать здесь, отдохнуть, познакомиться с богатством и традициями нашего народа и получить положительные эмоции», — сказал президент.