Сикорский заявил, что разочарован решением Зеленского героизировать бандеровцев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 29 мая, заявил о разочаровании украинским лидером Владимиром Зеленским в связи с его шагами по героизации Украинской повстанческой армии* (УПА*). Об этом он сказал на пресс-конференции.

— Я разочарован тем, что президент Зеленский не принял во внимание нашу историческую чувствительность, — отметил Сикорский на конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Вместе с тем дипломат выразил мнение, что вопросы истории должны решаться институтами национальной памяти двух стран и не должны влиять на отношения между Варшавой и Киевом.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Поводом стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА*».

*Запрещенная в России экстремистская организация.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше