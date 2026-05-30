Россиянам объяснили, как правильно покупать валюту для разных целей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Покупка валюты требует разной стратегии в зависимости от целей инвестора. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель департамента «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Он отметил, что рубль продолжает укрепляться, доллар стремится к 70 рублям. В этой ситуации актуален вопрос приобретения валюты, если в этом есть необходимость.
«Для трейдеров и активных инвесторов актуальны инструменты регулируемого внебиржевого рынка Forex. Важное преимущество — отсутствие санкционных рисков: в отличие от наличной валюты, операции внутри российской инфраструктуры не несут риска блокировки средств», — пояснил аналитик.
Главное — открыть торговые счета и распределять средства между валютами для защиты от курсовых потерь.
Частным лицам лучше покупать валюту поэтапно, частями, распределяя сбережения между рублем и несколькими иностранными валютами — это снижает риски, заключил Шнейдерман.