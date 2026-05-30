Россиянам перечислили факторы, усиливающие симптомы аллергии: от чего может стать хуже

Профессор Бережанский: пыль и курение могут усилить симптомы аллергии.

Источник: Комсомольская правда

Проявления аллергии могут усиливать курение, запыленный воздух и прогулки при ветреной погоде. Об этом сообщил профессор Сеченовского университета Минздрава РФ Павел Бережанский.

Врач уточнил, что занятия спортом и длительное пребывание на улице в период активного пыления, особенно в утренние часы и в сухую ветреную погоду, способны ухудшать состояние аллергиков.

«Загрязнение воздуха, выбросы, различная пыль также являются дополнительными раздражителями для слизистых оболочек. Курение также выполняет роль раздражителя», — сказал он в интервью РИА Новости.

Среди других провоцирующих факторов Бережанский назвал хлорированную воду в бассейнах, резкие запахи, парфюмерию, аэрозоли и дезодоранты. Усилить проявления заболевания также могут стресс и недостаток сна.

Ранее KP.RU сообщал, что в период цветения лучше носить солнцезащитные очки, надевать кепку, шляпу или платок, чтобы на лице и волосах оседало меньше пыльцы. По словам аллерголога-иммунолога Виктории Черных, дома следует сразу менять одежду и принимать душ, квартиру проветривать не стоит.