Ефрейтор Котик спас раненого при атаке украинского дрона бойца ВС России

«Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвёл эвакуацию», — сказано в заявлении ведомства.
Подчёркивается, что благодаря мужеству и решительным действиям военнослужащего удалось спасти жизнь сослуживца.
Ранее российский боец с позывным Ржавый рассказал, как его спасло пробитое колесо машины. Он заезжал на позицию на «Ниве», но проколол колесо и не мог ехать дальше. Машину накрыли маскировочной сетью, но FPV-дрон противника заметил её и отработал. Однако внутри уже никого не было — бойцы успели выгрузить всё оборудование.
