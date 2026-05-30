Синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Теплая погода в столице РФ ожидается в конце первой пятидневки лета, температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Улучшение погоды в Москве можно ждать только с началом летнего сезона, когда температура воздуха станет постепенно приближаться к климатической норме. Это произойдет где-то в конце первой пятидневки лета», — рассказала Позднякова.
