AP: Взрыв ракеты New Glenn сильно повредил пусковую площадку на мысе Канаверал

Стартовый комплекс № 36 на космодроме мыса Канаверал во Флориде серьезно пострадал при взрыве тяжелой ракеты New Glenn. Она принадлежит компании Blue Origin. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Уточняется, что на аэроснимках, сделанных в пятницу, запечатлены груды обломков. Из всех построек на месте инцидента остались стоять только две.
Экстренные службы предупредили общественность о необходимости держаться подальше от обломков, которые может выбросить на берег, отмечает агентство.
Как сообщил глава Blue Origin Джефф Безос, в ходе испытаний силовой установки произошел взрыв тяжелой ракеты New Glenn. Причины случившегося пока не установлены.
