AP: Взрыв ракеты New Glenn сильно повредил пусковую площадку на мысе Канаверал

Стартовый комплекс № 36 на мысе Канаверал сильно поврежден взрывом ракеты New Glenn.

Источник: Комсомольская правда

Стартовый комплекс № 36 на космодроме мыса Канаверал во Флориде серьезно пострадал при взрыве тяжелой ракеты New Glenn. Она принадлежит компании Blue Origin. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что на аэроснимках, сделанных в пятницу, запечатлены груды обломков. Из всех построек на месте инцидента остались стоять только две.

Экстренные службы предупредили общественность о необходимости держаться подальше от обломков, которые может выбросить на берег, отмечает агентство.

Как сообщил глава Blue Origin Джефф Безос, в ходе испытаний силовой установки произошел взрыв тяжелой ракеты New Glenn. Причины случившегося пока не установлены.

В свою очередь в КНДР провели испытания ряда современных ракет под личным руководством Ким Чен Ына.

