В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

РИА Новости: с 1 августа будут увеличены пенсии работающим пенсионерам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на три балла, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — сказала Бессараб.

Она отметила, что индексация будет произведена на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на 3 ИПК.