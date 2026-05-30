Эксперт рассказал, как вулканы Камчатки могут мешать международной авиации

МАГАДАН, 30 мая — РИА Новости. Пеплы от вулканов Камчатки могут мешать международной авиации, когда находятся непосредственно над полуостровом, временами же они преодолевают расстояния в тысячи километров, но так далеко долетает немного пепла и он не опасен, рассказал РИА Новости профессор, главный научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института Дальневосточного отделения РАН Владимир Смирнов.
«Когда идут большие выбросы из вулканов, самолеты не летают над территорией Камчатки. А там проходят международные авиатрассы, так что и международные рейсы выжидают в этой ситуации. При этом пеплы распространяются на огромные площади, и долетают и до Магаданской области. Мы здесь делали шурфы для изучения грунта, и во многих местах в окрестностях Магадана находили камчатский пепел», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что для самолетов, летящих над Магаданской областью, извержение вулканов на Камчатке не опасно, до региона долетает небольшое количество пепла.
«К нам прилетает небольшое количество пепла. И приносят его циклоны, сильные ветра, которые у нас не редкость. Мы видим этот пепел невооруженным глазом во время оттайки снега весной, это такой серо-белый налет, в том числе на растительности», — добавил Смирнов.