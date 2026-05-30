Эксперт рассказал, как вулканы Камчатки могут мешать международной авиации

«Когда идут большие выбросы из вулканов, самолеты не летают над территорией Камчатки. А там проходят международные авиатрассы, так что и международные рейсы выжидают в этой ситуации. При этом пеплы распространяются на огромные площади, и долетают и до Магаданской области. Мы здесь делали шурфы для изучения грунта, и во многих местах в окрестностях Магадана находили камчатский пепел», — рассказал собеседник агентства.