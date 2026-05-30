Российская Федерация превосходит Соединённые Штаты в стратегических и обычных вооружениях, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
«Русские не только превосходят нас в обычных вооружённых силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что её просто не остановить. И добились они этого потому, что Байден, Обама и все остальные просто не хотели разговаривать с Россией», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Макговерна.
Он отметил, что у РФ сложились прочные отношения с Китайской Народной Республикой, и при этом Российская Федерация превосходит США как в стратегическом, так и в тактическом вооружении.
«Мы даже и представить не могли, что Россия и Китай окажутся настолько близки — никогда ещё не были ближе. Это стало очевидно, когда Путин на прошлой неделе поехал к Си Цзиньпину. Вот это и есть тектонический сдвиг», — заявил Макговерн.
Напомним, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Российская Федерация превосходит Североатлантический альянс во всех ключевых областях.
По данным The Telegraph, атомные ледоколы РФ превосходят все аналоги на Западе.