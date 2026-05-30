Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной в случае ЧС

РИА Новости: чтобы получить выходной в случае ЧС, нужно подать заявление.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Работающие россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в случае чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно тексту документа, работники смогут рассчитывать на «дополнительный выходной с сохранением среднего заработка» или на отпуск до пяти дней без заработной платы. Мера будет предоставляться людям, проживающим в зонах чрезвычайных ситуаций в случае нарушения условий жизни и утраты имущества.

Для этого необходимо будет подать заявление работодателю не позднее пяти рабочих дней со дня установления соответствующего факта. В этом случае работнику будет предоставлен оплачиваемый выходной в течение 10 дней после подачи заявления или отпуск без сохранения зарплаты в течение 20 дней.

Мера поддержки будет действовать в течение шести лет, начиная с 1 сентября 2026 года.