В России обновят ФГОС для старшей школы: что изменится в подходе к обучению

Утверждение проекта обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования запланировано на июль 2026 года. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве уточнили, что документ закрепляет право школьников осваивать все предметы на базовом уровне. При этом он сохраняется возможность углубленного изучения дисциплин в рамках выбранного профиля.
Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. В число метапредметных результатов планируется включить навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.
