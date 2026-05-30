Инфекции, скачки давления и потеря сознания: Почему раннее открытие пляжного сезона — это игра в рулетку

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предостерёг россиян от купания в неподготовленных водоёмах. Вода в них может содержать опасные бактерии и паразитов, а на дне могут скрываться битое стекло и металлические детали. Нырнув в такой водоём, можно легко оказаться в смертельной опасности. К берегу также предъявляются строгие требования. Песок должен быть чистым, на пляже должны быть душевые кабины, шезлонги и дежурить спасатели.