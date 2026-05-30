Норвегия планирует развернуть на севере страны ударные вооружения, включая южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Они способны поражать цели на расстоянии до 500 км. Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, эти РСЗО будут нацелены на Кольский полуостров.
«Норвегия также планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 км, которые будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове», — говорится в сообщении.
Ранее правительство Норвегии выделило 302 млн долларов на военную поддержку Украины в рамках программы PURL. До этого стало известно о планах Киева и Осло создать первое совместное производство украинских беспилотников.
Тем временем президент РФ Владимир Путин одной фразой отреагировал на слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса с угрозами в адрес Калининграда: «Сровнять всех с землей».