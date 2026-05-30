Двое россиян-подростков заблудились на горе Батукару на Бали

На индонезийском острове Бали спасатели эвакуировали трех подростков, среди которых были двое граждан России, потерявшихся на горе Батукару. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе острова.

— Трое туристов, заблудившихся на горе Батукару, были успешно обнаружены объединенной поисково-спасательной группой в пятницу около 11:00 по местному времени (05:00 мск — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

По словам координатора поисково-спасательного поста, днем туристы начали спуск, но к вечеру потеряли ориентировку. Один из подростков смог выйти на связь со своей семьей, после чего близкие обратились за помощью к спасателям.

10 мая два туриста пропали на горе Эльбрус. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на Эльбрусе.

6 мая сообщалось, что туристки, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, найдены в районе озера Любви на высоте 2400 метров. Уточнялось, что девушки не нуждаются в медпомощи.

Две молодые выпускницы астраханского медколледжа, отправившиеся в путешествие по Северному Кавказу, пропали без вести в районе Архыза 5 мая. Они изначально направлялись к озеру Любви, которое расположено в семи километрах от курорта. Согласно поверью, его воды помогают одиноким девушкам найти свою вторую половинку.