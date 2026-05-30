Онищенко: ЕГЭ не дает представления о готовности абитуриента к профессии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Результаты ЕГЭ не позволяют сделать выводы о психологической готовности абитуриента к той или иной профессии. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Что касается ЕГЭ, что мне не нравится? Когда я сдавал в 10-м классе экзамен, передо мной сидел мой преподаватель, мы с ним вели человеческий разговор. Меня мои будущие педагоги оценивали — какой я, умею ли я мыслить, как я реагирую? Это же очень важно, это было в медицинском вузе. Я могу на зубок знать всю советскую энциклопедию, но по своим психологическим свойствам очень и очень далеко стоять от медицинской профессии», — сказал Онищенко.
Он отметил, что ЕГЭ не позволяет сделать выводы о готовности абитуриента к профессии. Кроме того, по мнению академика, с ЕГЭ связана еще одна проблема — одиннадцатиклассников активно «натаскивают» на сдачу экзамена, при этом упуская необходимость получения знаний по другим дисциплинам.
«Одиннадцатиклассники с Нового года до мая месяца не учат другие предметы. Они уже целенаправленно, и есть даже к этому привязанный термин, натаскиваются на сдачу ЕГЭ», — говорит Онищенко.
Он напомнил, что несколько лет назад сам пробовал сдать ЕГЭ, но при этом не готовился и пройти экзамен успешно не смог из-за непонимания методики. И именно на усвоение этой методики у одиннадцатиклассников уходит очень много времени.