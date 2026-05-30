Бывшей сотруднице общепита в поселке Березовом выплатили 374 тысячи рублей после вмешательства прокуратуры

При увольнении женщина осталась без окончательного расчета и обратилась в прокуратуру. Суд встал на сторону женщины. В итоге работодатель рассчитался с бывшей сотрудницей. Также гендиректора заведения общепита и юридическое лицо привлекли к административной ответственности — им назначили штраф на общую сумму 15 тыс. рублей. Источник: прокуратура Хабаровского края.