В посольстве РФ раскрыли детали инцидента с беспилотником в Галаце

Посол Липаев: инцидент с дроном в Галаце в Румынии был спланирован.

Источник: Комсомольская правда

Падение беспилотника в румынском городе Галац имеет неслучайный характер, сообщил российский посол Владимир Липаев.

«Инцидент с дроном в Галаце имеет не случайный характер, а является заранее спланированной акцией», — сказал дипломат для ТАСС.

Как заявил Липаев, инсценированная провокация киевского режима преследует две цели: втянуть НАТО в конфликт с Россией и переключить внимание общественности с теракта в Старобельске в ЛНР.

29 мая в городе Галац на границе с Одесской областью беспилотник врезался в жилой дом. После падения дрона президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета обороны.

Как подчеркнул обозреватель Евгений Умеренков, прилет в Румынию БПЛА создал проблемы самой Украине.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейским странам «заткнуться» на тему упавшего беспилотника в Румынии.

