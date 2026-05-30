В посольстве РФ раскрыли детали инцидента с беспилотником в Галаце

Падение беспилотника в румынском городе Галац имеет неслучайный характер, сообщил российский посол Владимир Липаев.
«Инцидент с дроном в Галаце имеет не случайный характер, а является заранее спланированной акцией», — сказал дипломат для ТАСС.
Как заявил Липаев, инсценированная провокация киевского режима преследует две цели: втянуть НАТО в конфликт с Россией и переключить внимание общественности с теракта в Старобельске в ЛНР.
29 мая в городе Галац на границе с Одесской областью беспилотник врезался в жилой дом. После падения дрона президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета обороны.
Как подчеркнул обозреватель Евгений Умеренков, прилет в Румынию БПЛА создал проблемы самой Украине.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейским странам «заткнуться» на тему упавшего беспилотника в Румынии.