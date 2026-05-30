СМИ: Иран завершает согласование соглашения с США, но окончательное решение ещё не принято

Соглашение между Ираном и США приблизилось к завершению согласования. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.
«Текст соглашения подготовлен и находится на финальных этапах утверждения в Иране, однако окончательное решение всё ещё не принято», — отмечает издание.
По данным агентства, ключевым условием Ирана является немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов. До поступления этих средств Тегеран не планирует переходить к следующему этапу переговоров.
Среди других пунктов упоминается полное прекращение огня в Ливане с учётом позиции движения «Хезболла». Лишь после выполнения этих условий Иран готов продолжить обсуждение ядерной программы и возможной отмены санкций.
