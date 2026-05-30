Правительство РФ разрешило передавать участок «Надежда» в Калининградской области без аукциона

Кабмин РФ включил участок недр «Надежда», расположенный в Балтийском море, в перечень участков федерального значения, предоставляемых без аукциона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
В документе указано, что перечень дополняется новым разделом, посвящённым Балтийскому морю. В него включён участок недр федерального значения «Надежда», который отныне может передаваться пользователям без проведения аукциона.
«Надежда» — это перспективный участок недр федерального значения с предполагаемыми запасами углеводородов, расположенный в территориальных водах Балтийского моря в Калининградской области. Он находится примерно в 22 км от побережья Куршской косы.