В США решили не вводить пошлины на российский палладий

Министерство торговли США отказалось вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на необработанный палладий из России. Об этом, ссылаясь на заявление ведомства, пишет РИА Новости в пятницу, 29 мая.
«В связи с отрицательными заключениями Комиссии по международной торговле США (USITC) Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — уточнили в министерстве.
По итогам рассмотрения вопроса ведомство пришло к выводу, что поставки российского палладия не оказывают существенного влияния на американскую промышленность и не создают угрозы её развитию.
