Дорогой Зеленоградск, суета под «Ковром» и литовская игра на нервах: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Первый раз — все дроны в Мах.
Неделя началась с поистине знаменательного события. В Калининградской области впервые вели план «Ковёр», предусматривающий ограничение полётов в аэропорту Храброво.
Если в регионах России, постоянно подвергающихся атакам украинских беспилотников, к этому уже давно привыкли и там ограничения стали обыденностью, то Калининградская область пока избегала подобных инцидентов. Сказывалось окружение региона странами блока НАТО, которые не пропускали через свою территорию враждебные России дроны.
Не потому, что Польша и Литва так берегли покой калининградцев, а потому что не хотели рисковать покоем собственных граждан. Ведь транзитный украинский беспилотник вполне мог грохнуться кому-нибудь на голову. Поэтому литовские и польские власти совершенно справедливо решили, что бережёного бог бережёт.
Одновременно с объявлением ограничения полётов в Храброво Государственная система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС) распространила информацию о беспилотной опасности в регионе. Все это в совокупности могло вызвать глобальную панику, но не вызвало, потому что сообщения об угрозе дронов были направлено в мессенджере Мах. По другим каналам информации не было, в связи с чем многие просто оказались не в курсе.
План «Ковёр» продлился полтора часа, после чего всё нормализовалось. До сих пор непонятно, что это было: реальная опасность, срабатывание системы предупреждения или проверка.
Наиболее подверженные конспирологии жители посчитали, что причиной суеты было желание привлечь как можно больше пользователей в национальный мессенджер. Так или иначе, но после инцидента количество подписчиков в канале РСЧС Калининградской области выросло более чем в два с половиной раза. С момента отбоя беспилотной опасности там, кстати, не было ни одного нового сообщения, что очень радует.
На нервах по-соседски.
Впрочем, Литва, де-факто оберегая покой Калининградской области от дронов, продолжает играть на нервах. На неделе министр иностранных дел этой страны Кестутис Будрис попытался объяснить, зачем он призывал НАТО напасть на Калининград. В итоге получилось, что он в очередной раз призвал к агрессии в отношении самого западного региона России.
Ситуация стала такой неуклюжей, что лидер правящей в Литве Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс назвал слова своего однопартийца ошибкой. Не остался в стороне и президент Хорватии, который дал негативную оценку словам главы литовского МИДа.
Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков по-соседски посоветовал властям Литвы избавиться от Будриса, пока он не наговорил на «сорок бочек арестантов» и не поставил под удар как правящую коалицию, так и существование самого литовского государства.
Потому что в Калининграде привыкли к эскападам со стороны соседей. А в Москве к такого рода угрозам относятся всерьёз, и как уже было сказано, бережёного бог бережёт.
Печальное лидерство.
Ни суета с угрозой беспилотников, ни литовская агрессивная риторика не отпугивают туристов от Калининградской области. Спрос с их стороны на пребывание в регионе постоянно растёт. Это, естественно, приводит к росту цен.
На неделе Зеленоградск стал лидером в России по уровню дороговизны летнего отдыха, опередив курорты Краснодарского края и Крым. Это как раз то самое лидерство, которым не хочется гордиться. Потому что рост цен бьёт прежде всего по кошелькам тех, кто постоянно живёт здесь, а не приехал на пару дней прожечь жизнь.
А в самом Зеленоградске, похоже, всерьёз задумались об ограничении въезда посторонних автомобилей, от обилия которых город задыхается. Правда, пока глава администрации муниципалитета Китаев отнекивается, утверждая, что никаких таких планов нет. Но эти оговорки вполне могут быть прощупыванием ситуации.
Главное, чтобы ограничения на въезд автомобилей, если они будут введены, касались только туристов на арендованных авто. А не то калининградцы, огорчённые запретами, могут потребовать ввести аналогичные меры в отношении жителей, зарегистрированных в Зеленоградском муниципальном округе.
Не бизнес, а функция.
На неделе в Калининграде заговорили о реформе общественного транспорта. Один из перевозчиков предложил сделать проезд бесплатным, финансируемым за счёт отчислений с предприятий региона.
Доля здравого смысла в этом есть. Сейчас общественный транспорт является бизнесом, именно поэтому происходят гонки за пассажирами, ранний сход с линии и прочие вещи, отравляющие жизнь калининградцам.
Из-за чего они и стараются при первой возможности пересесть на личные автомобили, которые забивают улицы, а автобусы и троллейбусы едут ещё медленнее. Получается замкнутый круг.
Общественный транспорт во всех цивилизованных странах и городах является функцией. Его задача — доставить людей из точки А в точку Б как можно быстрее.
Бесплатный общественный транспорт, да ещё точно соблюдающий расписание, привлёк бы многих, кто ездит на своей машине, и это, бесспорно, помогло бы разгрузить улицы. Главное, кто за это заплатит.
Пока от бизнеса, на который предлагается повесить эту плату, не было слышно никаких комментариев по поводу предложения. И очевидно, вряд ли комментарии будут одобрительными.
Впрочем, даже в этом случае есть решение. Властям просто нужно перестать, наконец, выделять гигантские субсидии местному бизнесу и выдавать бесплатно землю. Всё только на рыночных условиях и по рыночной цене. Тогда в бюджете хватит денег не только на бесплатный проезд в автобусах, но и на новые школы, поликлиники и дороги.