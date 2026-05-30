Ермак назвал лучшие пляжи Калининградской области

Отдельной рекламы удостоился песок на балтийском побережье.

Пляжи в Балтийске и Янтарном — лучшие в регионе. Такое мнение выразил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время выездного совещания по обследованию побережья в четверг, 28 мая.

По мнению Ермака, лучший природный пляж находится в самой западной точке России.

«Лучше нет нигде, чем в Балтийском муниципальном округе, по длине, по ширине, по протяжённости. Природа сделала здесь лучшую работу», — сказал министр.

Ермак также отметил пляж в Янтарном, назвав его эталонным по сочетанию ландшафта, инфраструктуры и атмосферы. По словам министра, особенно впечатляет спуск к воде со стороны парка Беккера.

«Это единственный вид в мире, мне кажется, где море вертикально стоит. Ты его не видишь в горизонте — оно чуть-чуть приподнято вверх. Создаётся такая иллюзия, что море вертикально. Это эталонный пляж с точки зрения инфраструктуры, кафе и, как принято говорить у молодых людей, вайба. Вот это прям то что надо сейчас», — рассказал Ермак.

Министр похвалил и песок на балтийском побережье: «Он не липнет практически. Не такая пудра, как во многих тропических местах, и не крупный. Это самая идеальная фракция песка».

Ермак заявил, что туалеты в кафе на побережье бесплатны для всех.

