Ермак объяснил, почему туристы в последний момент отменяют поездки в Калининград

В этом году разрешено отменять бронь в отелях без последствий.

Калининградская область рассчитывает принять этим летом примерно на 7% туристов больше, чем годом ранее, однако прогноз может не сбыться по нескольким причинам, рассказал «Клопс» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Сейчас власти ориентируются примерно на 2,7 млн туристов по итогам года. Главной угрозой для туристического сезона Ермак назвал погоду.

«Если будет такое лето, как в прошлом году, конечно, будет тяжеловато выполнить даже такую небольшую динамику», — сказал министр.

Туристы стали бронировать поездки на очень короткий срок и легко отказываются от поездок из-за плохого прогноза.

«Люди могут отменить бронь утром, если вечером должны заехать. Посмотрят, что в пятницу плохая погода, и полетят не в Калининград, а, например, в Нижний Новгород, Тюмень или Самару», — отметил Ермак.

Вторым важным фактором министр назвал ситуацию с авиаперевозками. По его словам, туристический поток напрямую зависит от количества рейсов и стоимости билетов: «Если авиакомпании будут ставить дополнительные рейсы и будет снижаться стоимость билетов, туристов станет больше».

Ермак отметил, что самолёты в Калининград сейчас летают практически полностью заполненными. Рост возможен только при дополнительных рейсах и наличии лайнеров большей вместимости.

Третьим фактором министр назвал рост цен на гостиницы. По словам чиновника, отели вынуждены поднимать стоимость размещения из-за роста собственных расходов, хотя большая часть туристов выбирает другое жильё. У гостиниц же может быть падение.

«Сейчас примерно 65% туристов селятся в частном секторе и 35% — в гостиницах», — рассказал Ермак.

Министр сообщил, что на майских праздниках регион уже недосчитался около 10% туристов от первоначального прогноза. По его мнению, это произошло из-за разрыва между выходными.

Отдых у моря в Калининградской области подорожал на 25−30%, туристы стали сокращать поездки.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
