В Зеленоградске флешки, которых не должно было существовать, подвели под статью находчивого конструктора

В Зеленоградске 45-летнего местного жителя заподозрили в незаконном копировании данных одного из ведущих российских предприятий. Об этом региональное УМВД пишет в своём канале на платформе Макс в пятницу, 29 мая.
Мужчина работал ведущим конструктором и скопировал около 10 тысяч файлов с данными о разработках. Общий объём составил не менее 20 ГБ. Житель области пояснил, что собирался использовать материалы для дальнейшей работы в коммерческой организации. У него изъяли пять внешних электронных носителей.
Уголовные дела возбудили по материалам регионального УФСБ. Подозреваемому вменяют ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ст. 183 УК РФ («Незаконное получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну»). Расследование продолжается.
