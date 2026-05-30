Роспотребнадзор подтвердил безопасность: пляжи Калининграда готовы к наплыву отдыхающих

В Калининграде проверили готовность городских пляжей к летнему сезону. Роспотребнадзор подтвердил соответствие нормам безопасности воды и условий на популярных местах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 29 мая.
«Получили от санитарного ведомства заключения о том, что наши пляжи на Пелавском, Шенфлиз, Карповском, Голубых озёрах и на Карьере “Мечта” готовы к приёму отдыхающих», — говорится в сообщении.
Администрация города рекомендует отдыхать только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и есть необходимая инфраструктура для безопасного отдыха.
С 1 июня в Калининградской области пустят дополнительные «Ласточки» к морю.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше