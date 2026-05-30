С 1 июня в Калининградской области пустят дополнительные «Ласточки» к морю

С 1 июня в Калининградской области пустят дополнительные электрички до моря. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД сообщает в пятницу, 29 мая.
Между Калининградом и Зеленоградском:
ежедневно с Южного вокзала — в 10:40, 12:41, 16:43, 21:00 и 21:39; ежедневно из Зеленоградска — в 10:30, 11:47, 17:52, 21:55 и 22:45; по будням с Северного вокзала — в 9:46; по будням с Южного вокзала — в 11:12, 13:13, 14:17 и 15:14; по будням из Зеленоградска — в 12:10, 12:29, 14:13, 16:14, 16:33 и 17:18; по выходным с Южного вокзала — в 14:16; по выходным из Зеленоградска — в 12:31, 16:35 и 17:20.
Между Калининградом и Светлогорском:
ежедневно со Светлогорска-2 через Переславское — в 11:14 и 22:40; по будням с Северного вокзала до Светлогорска-1 — в 12:37; по выходным с Южного вокзала до Светлогорска-2 — в 21:06.
Между Зеленоградском и Светлогорском по будням:
от остановки Зеленоградск-2 до Светлогорска-2 — в 14:37; от остановки Зеленоградск-2 до Пионерского Курорта — в 16:49; обратно со Светлогорска-1 — в 13:31; обратно из Пионерского Курорта — в 16:14.
У части электричек изменится маршрут. По выходным составы № 6847 из Калининграда в 12:16 и № 6840 из Зеленоградска в 17:20 не будут останавливаться в Сосновке. По будням поезд № 6944 от Светлогорска-1 в 14:07 пропустит Зеленоградск-2.
Актуальное расписание можно проверить на сайте АО «КППК» и в приложении «РЖД Пассажирам».
С 6 июня между Калининградом и Зеленоградском-2 по выходным и праздникам начнут ходить сдвоенные «Ласточки». Мы рассказывали, по какому расписанию их запустят.