Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что у России «есть средства сравнять с землёй» любого, кто попытается атаковать Калининград

Президент подчеркнул, что любые точки, откуда исходит прямая угроза, станут законными целями.

У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается нанести удар по её военным объектам и силам ПВО в Калининградской области. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишут «Ведомости» в пятницу, 29 мая.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землёй всех, кто попытается это сделать», — сказал глава государства, комментируя слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса.

Путин также затронул тему возможных запусков беспилотников по российской территории из Латвии. По его словам, такие действия будут рассматриваться как угроза. «Все места прямой военной угрозы России являются законными целями», — подчеркнул глава государства.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис ранее призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде. Он заявил, что у альянса есть возможности в случае необходимости «стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные базы» в регионе.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше