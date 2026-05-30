Путин заявил, что у России «есть средства сравнять с землёй» любого, кто попытается атаковать Калининград

У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается нанести удар по её военным объектам и силам ПВО в Калининградской области. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишут «Ведомости» в пятницу, 29 мая.
«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землёй всех, кто попытается это сделать», — сказал глава государства, комментируя слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса.
Путин также затронул тему возможных запусков беспилотников по российской территории из Латвии. По его словам, такие действия будут рассматриваться как угроза. «Все места прямой военной угрозы России являются законными целями», — подчеркнул глава государства.