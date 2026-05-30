Индиец собрал рекордную коллекцию из 858 бумажных стаканчиков из 31 страны

Мужчина не впервые попадает в Книгу Гиннесса.

Сунил Джозеф из Индии установил новый мировой рекорд, собрав почти девять сотен бумажных стаканчиков из разных стран. Об этом сообщает на сайте Книги рекордов Гиннеса.

57-летний мужчина на протяжении всей жизни увлекается коллекционированием. Его новая подборка — 858 бумажных стаканчиков из 31 страны — впечатлила представителей Книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали достижение и признали коллекцию крупнейшей в мире.

«Детское любопытство переросло в страсть на всю жизнь, и я стал собирать самые разные коллекции — от посадочных талонов и упаковок от бритвенных лезвий до кофейных кружек и пакетиков с чаем», — рассказал рекордсмен.

Сунил не впервые попадает в Книгу рекордов. В 2013 году он стал обладателем самой большой коллекции телефонных карт — 5986 штук. Позднее рекорд обновили, и тогда мужчина решил вернуться в список — на этот раз с необычным собранием одноразовых стаканчиков объёмом от 5 до 500 мл.

«Я верю, что целеустремлённость и дисциплина помогут достичь любой цели. Мой путь доказывает, что если вы верны своему призванию, то можете превратить простое хобби в дело, получившее мировое признание», — добавил Джозеф.

