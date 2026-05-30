Индиец собрал рекордную коллекцию из 858 бумажных стаканчиков из 31 страны

Сунил Джозеф из Индии установил новый мировой рекорд, собрав почти девять сотен бумажных стаканчиков из разных стран. Об этом сообщает на сайте Книги рекордов Гиннеса.
57-летний мужчина на протяжении всей жизни увлекается коллекционированием. Его новая подборка — 858 бумажных стаканчиков из 31 страны — впечатлила представителей Книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали достижение и признали коллекцию крупнейшей в мире.
«Детское любопытство переросло в страсть на всю жизнь, и я стал собирать самые разные коллекции — от посадочных талонов и упаковок от бритвенных лезвий до кофейных кружек и пакетиков с чаем», — рассказал рекордсмен.
Сунил не впервые попадает в Книгу рекордов. В 2013 году он стал обладателем самой большой коллекции телефонных карт — 5986 штук. Позднее рекорд обновили, и тогда мужчина решил вернуться в список — на этот раз с необычным собранием одноразовых стаканчиков объёмом от 5 до 500 мл.
«Я верю, что целеустремлённость и дисциплина помогут достичь любой цели. Мой путь доказывает, что если вы верны своему призванию, то можете превратить простое хобби в дело, получившее мировое признание», — добавил Джозеф.
