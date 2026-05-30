Учёные заявили, что комары могут привыкать к репеллентам и воспринимать их как сигнал о человеке

Репелленты традиционно считаются главным способом защититься от комаров. Но новое исследование учёных из Франции, Аргентины и США показало, что насекомые способны «переобучаться» и перестают воспринимать защитные средства как угрозу. Об этом пишет Science Alert.
В разных странах репелленты используют по-разному: россияне чаще применяют их ради защиты от зуда после укусов, а в тропических регионах они спасают людей от опасных заболеваний — малярии, лихорадки денге и других инфекций.
Авторы исследования решили проверить, что именно чувствуют комары и как реагируют на запах репеллентов. В лаборатории насекомых поместили в маленькие клетки и подносили к ним пакет с тёплой кровью. Учёные наблюдали, когда комары начинали двигать хоботком — это означало готовность укусить.
После этого насекомых разделили на несколько групп: одних отпугивали теплом, других — репеллентами, третьим позволяли пить кровь. В отдельной группе комары получали доступ к крови в тот момент, когда их обрабатывали спреем.
Результат оказался неожиданным. Именно последняя группа перестала бояться репеллента: насекомые привыкли к запаху и начинали активно реагировать на него при повторном контакте — как на сигнал о приближении источника крови.
Учёные планируют повторить эксперимент в условиях, более близких к естественным. Это поможет понять, следует ли менять стратегию защиты людей от комаров и других насекомых.
Эксперт назвал регионы России, где обитают комары‑переносчики опасных инфекций.