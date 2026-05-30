Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о возможных переговорах с РФ говорит о том, что Евросоюз охвачен внутренними противоречиями. По данным немецкой газеты Junge Welt, причиной этому стало нежелание ряда стран продолжать безнадежное финансирование Украины.
«…Внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года и в которой у него нет перспектив победить», — говорится в сообщении.
Отмечается, что внутренние проблемы не мешают руководству ЕС срывать диалог с Россией с помощью заведомо неприемлемых условий. В четверг Каллас заявила, что Брюссель будет требовать военных ограничений для России в случае начала переговоров по Украине.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ЕС не выходил на РФ с предложением по переговорам.